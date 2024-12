RONCIGLIONE - Nei giorni scorsi, presso la sede dell’Ente Monti Cimini – Riserva naturale lago di Vico, alla presenza del commissario straordinario dell’ente, Alessandro Pontuale, si è tenuto un incontro informativo, con le amministrazioni del territorio, per la nuova costituzione dell’Infopoint turistico lago di Vico. Numerosi i rappresentanti delle amministrazioni locali che hanno partecipato: Alessandro Pontuale, commissario straordinario ente Monti Cimini; Angelo Cappelli, direttore ente Monti Cimini- Riserva naturale lago di Vico; Agostino Gasbarri, sindaco del comune di Carbognano; Angelo Borgna, sindaco del comune di Caprarola; Alessandra Ortenzi, assessore Turismo e cultura del comune di Ronciglione, Eugenio Stelliferi, presidente della comunità montana Monti Cimini; Giulio Menegali Zelli Iacobuzzi, presidente della commissione Agricoltura regione Lazio; Fabio Ceccarelli, Infopoint turistico lago di Vico; Lavinia Girelli, Infopoint turistico lago di Vico. Durante l’incontro è stato presentato il progetto “Territori viventi” – Natura, storia e comunità che mira a valorizzare il paesaggio del lago di Vico e della riserva naturale dei Monti Cimini, attraverso la costituzione di un Infopoint turistico e lo sviluppo di un percorso paesaggistico che integri natura, cultura locale ed arte contemporanea. L’obiettivo è quello di rendere il territorio del parco il punto focale di una zona più ampia, dove i comuni limitrofi ne riconoscano il valore e si uniscano in una comune identità per divenire un’attrazione turistica sostenibile e coinvolgente. Il progetto si compone di quattro fasi: analisi e pianificazione; creazione dell’Infopoint turistico; sviluppo del percorso paesaggistico; integrazione dell’arte contemporanea. «È una grande soddisfazione aver messo a punto la prima fase del progetto con l’apertura di un Infopoint turistico del lago di Vico – dichiara il commissario straordinario dell’ente Monti Cimini-Riserva naturale lago di Vico, Alessandro Pontuale, che prosegue -: L’Infopoint turistico del lago di Vico nasce da una convenzione stipulata dall’ente parco dell’ente Monti Cimini-Riserva naturale lago di Vico, con un operatore economico, Lavinia Girelli, responsabile da molti anni di un’attività turistica sul lago e che sarà coadiuvata nella gestione dell’attività dell’Infopoint da Fabio Ceccarelli, esperto del settore agroalimentare e del turismo enogastronomico». «Con questa collaborazione tra pubblico e privato il parco acquisisce una nuova veste che lo avvicina alle attività turistiche rendendolo promotore di attività volte all’incremento dei flussi turistici nell’area del parco e delle zone limitrofe. Per poter realizzare l’intero progetto sono per noi fondamentali i rapporti di collaborazione e supporto con gli enti pubblici e l’aiuto, da parte delle istituzioni, a reperire i fondi necessari, attraverso la partecipazione a gare e bandi specifici, o attingendo a capitoli di spesa previsti dalla regione Lazio a tale scopo», aggiunge il commissario straordinario dell’ente Monti Cimini-Riserva naturale lago di Vico, Alessandro Pontuale. La sede dell’Infopoint è situata nel comprensorio di Punta del Lago, in Ronciglione, via dei Cerri n. 13, presso l’impianto sportivo polivalente dotato di ampio parcheggio, servizi igienici, area WI FI, servizio bar e tavola calda. La posizione è strategica ed accessibile ai turisti. È stato fissato al 26 novembre alle 15,30 l’incontro con gli operatori turistici che operano nella caldera del lago di Vico, durante il quale verranno illustrate tutte le attività che l’Info Point si propone di organizzare. La sede dell’incontro verrà comunicata a breve. L’inaugurazione ufficiale dell’Infopoint turistico è stata invece fissata per il 14 dicembre alle 10,30.

