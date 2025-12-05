CAPODIMONTE - Il Comune di Capodimonte annuncia con soddisfazione la nascita di un nuovo gemellaggio turistico tra l’associazione di strutture extralberghiere Hospitality Pro – Federalberghi Extra di Terrasini e il Consorzio Turistico Lago di Bolsena, un accordo pensato per rafforzare le relazioni tra la Sicilia e il Lazio attraverso scambi professionali, culturali e formativi. Alla firma del gemellaggio ha preso parte una delegazione istituzionale composta dai sindaci e dagli assessori dei Comuni di Montefiascone, Capodimonte, Bolsena, Marta e Gradoli, in rappresentanza del territorio lacustre. L’incontro ufficiale si è svolto nell’aula consiliare del Comune di Terrasini, dove sono stati approfonditi i temi della collaborazione interterritoriale e della valorizzazione delle rispettive identità locali. Il consigliere di Capodimonte, Angelo Scipioni, ha espresso grande soddisfazione per l’avvio di questo nuovo percorso condiviso: «Siamo di fronte a un passo significativo verso una forma di turismo che non vive di competizione ma di collaborazione. Il Lago di Bolsena e Terrasini rappresentano due realtà con grandi potenzialità e questo gemellaggio offre l’occasione di far crescere entrambi i territori attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche. Capodimonte è pronta a contribuire attivamente affinché questo ponte tra Lazio e Sicilia diventi un esempio di cooperazione virtuosa». La delegazione laziale ha sottolineato come l’accordo rappresenti un’opportunità non solo per Capodimonte, ma per tutto il comprensorio del Lago di Bolsena, valorizzando il lavoro congiunto tra amministrazioni comunali, operatori turistici e realtà associative. Considerando anche che il Comune di Terrasini ha una presenza annua di oltre 500.000 turisti. Il gemellaggio apre ora una fase progettuale che punta a consolidare reti di collaborazione, a promuovere scambi formativi e a costruire un sistema turistico capace di guardare al futuro con visione, qualità e spirito di squadra.

