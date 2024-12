CIVITA CASTELLANA - «Congratulazioni a The Art Ceram e Simas che al Cersaie di Bologna sono state tra le quattro aziende italiane ad ottenere, con motivazioni diverse, il prestigioso riconoscimento ADI Ceramics & Bathroom Design Award, assegnato ogni anno ai migliori stand delle imprese che espongono in fiera e che meglio coniugano innovazione e qualità progettuale nel settore dell’arredo bagno». Ad affermarlo, con punta di orgoglio, è il sindaco Luca Giampieri, che aggiunge: «Martedì scorso ero in visita alle nostre aziende al Cersaie e non ho potuto non congratularmi con Alberto Brunelli e Marco Giuliani, perché ho trovato gli allestimenti di The Art Ceram e Simas davvero originali e stilosi. Questo importante riconoscimento, dunque, resta a Civita e raddoppia: nell’edizione 2023, infatti, se lo aggiudicò la Ceramica Flaminia, a ulteriore dimostrazione che la creatività, il gusto e l’innovazione fanno parte del dna del distretto industriale civitonico», conclude Giampieri. Ieri l’altro, a proposito del distretto civitonico, era intervenuto il neopresidente di Unindustria, Andrea Belli.

«Il distretto della ceramica sanitaria di Civita Castellana è un’eccellenza che tutto il mondo ci invidia: in questi anni le aziende hanno puntato forte su qualità e innovazione, riuscendo a realizzare prodotti di straordinaria fattura e design. Il distretto - aveva aggiunto Belli - risulta ben instradato verso gli obiettivi di crescita sostenibile, grazie agli investimenti compiuti dalle imprese, in particolare sull’efficientamento tecnologico del processo produttivo. Da sottolineare, inoltre, come le aziende di Civita abbiano recuperato e anche superato i livelli di mercato che avevano prima del Covid, segno di una grande visione imprenditoriale».

