Il 21 settembre alle 15, nella sala del consiglio della Camera di commercio, si terrà l’evento InTurism, dalla Sostenibilità al Metaverso.

L’evento è la tappa conclusiva di InTurism, il progetto dedicato agli operatori del settore Turismo dell’Alto Lazio nell’ambito del quale sono stati organizzati, in collaborazione con autorevoli esperti di settore, quattro incontri/webinar formativi e divulgativi, al quale hanno aderito più di 180 partecipanti, incentrati sulle principali novità del settore turistico con un focus specifico sul comparto turistico dell’Alto Lazio che, in tutta la Regione, conta circa 72mila imprese. Il progetto è stato sviluppato da Confcommercio Lazio Nord con il contributo della Camera di Commercio di Rieti Viterbo e della Camera di Commercio di Roma e la collaborazione di Confesercenti Viterbo. All’interno del percorso si inserisce l’evento conclusivo InTurism, dalla Sostenibilità al Metaverso: un’occasione per discutere, confrontarsi, interrogarsi e informarsi sulle nuove sfide del settore del Turismo. Si discuterà di: turismo sostenibile, esperienziale e metaverso; la formazione degli operatori del settore; dati e previsioni future per il settore Turismo dell’Alto Lazio; opportunità e iniziative.

L’evento è fortemente voluto da Riccardo Guerci – amministratore di Confcommercio Lazio Nord: «La formazione è un valore aggiunto per imprese e professionisti. Questo evento dedicato al Turismo rappresenta la nostra volontà di puntare a una formazione aggiornata e all’avanguardia per tutti gli operatori del territorio dell’Alto Lazio». L’evento verrà moderato da Emanuele Pecora – Ceo di Simposio e Innovation Manager e Consigliere Nazionale Assintel, e vedrà la partecipazione di Leonardo Tosti – presidente di Confcommercio Lazio Nord, Francesco Monzillo – segretario Generale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Vincenzo Peparello – presidente di Confesercenti Viterbo, Loredana Badini – vicepresidente di Confcommercio Lazio Nord, Alessio di Addezio – Ufficio Economia Civile Legambiente, Francesco Aliperti – socio fondatore e amministratore di Archeoares, Michele Casadei – presidente di Federalberghi Lazio Nord, Daniela Stampatori – presidente di Confguide Lazio Nord e Francesco Bafundi – Confcommercio Lazio Nord.