CIVITAVECCHIA – Lunedì 23 giugno, alle 17.30, Civitavecchia ospita un evento di grande rilievo culturale e sociale: la presentazione del volume “Il diritto all’equilibrio vita-lavoro” (Giappichelli Editore) di Rosita Zucaro, giuslavorista e ricercatrice presso l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche. Il saggio è una riflessione sull’equilibrio tra vita lavorativa e sfera privata, un tema sempre più strategico e di grande attualità, al centro della vita delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche delle strategie aziendali. L’analisi tocca in profondità le trasformazioni del mondo del lavoro, le sfide della transizione demografica, digitale e ambientale, le disuguaglianze di genere, il ruolo della contrattazione collettiva in connessione con l’evoluzione del quadro normativo europeo.

Apriranno l’incontro i saluti del Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, che ha patrocinato l’evento. Seguiranno gli interventi di autorevoli voci del mondo accademico e istituzionale. Le riflessioni sul volume sono affidate alle professoresse Luisa Corazza, Università degli Studi del Molise, ed Eugenia Caracciolo di Torella, University of Leicester, e il professor Tiziano Treu, Emerito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e già Presidente del CNEL. Il confronto sui temi del volume proseguirà nella tavola rotonda e nel dibattito aperto al pubblico. Modera l'incontro Silvia Mobili, giornalista e voce storica di Radio Capital.

Conclude i lavori il professor Giulio Prosperetti, Emerito dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e già Vicepresidente della Corte costituzionale. In chiusura un momento musicale a cura del pianista Tiziano Leonardi.

L’ingresso è libero da piazzale Guglielmotti. Per informazioni: equilibriovitalavoro@gmail.com.

L’incontro è accreditato con due crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, enti che hanno concesso il patrocinio insieme a CISL Lazio, UIL Lazio, CGIL Civitavecchia, Roma Nord e Viterbo, Confcommercio Litorale Nord, Federlazio, Unindustria Civitavecchia, Consorzio Universitario Civitavecchia, Cariciv, Fidapa Civitavecchia.