CIVITAVECCHIA – L’azienda civitavecchiese Cam Power srl, il cui direttore generale è Fabio Pagliari (nella foto) - presidente territoriale di Unindustria Civitavecchia – ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Best Supplier 2025 Herambiente, assegnato dal Gruppo Hera, realtà italiana di riferimento nei servizi energetici e ambientali a cittadini e imprese.

Il premio è stato consegnato in occasione dell’evento “Crescere insieme. Hera e i fornitori: l’eccellenza è un gioco di squadra”, tenutosi il 2 luglio 2025 a Bologna presso lo Spazio Hera. L’iniziativa ha riunito i principali fornitori del gruppo per valorizzare i risultati raggiunti e rafforzare il dialogo su qualità, sostenibilità e innovazione. Hera, tra l'altro, ha presentato il nuovo codice di condotta per i fornitori, un innovativo patto di sostenibilità che potenzia l’impegno della multiutility nel promuovere una filiera sempre più responsabile, in linea con i principi ESG (Environmental, Social, Governance).

Con oltre vent'anni di esperienza, Cam Power srl opera nel settore metalmeccanico specializzandosi nel montaggio e nella manutenzione di impianti industriali ed energetici, nella fornitura, produzione e manutenzione di parti in pressione e tubazioni, nonché nella prefabbricazione e nel montaggio di carpenteria meccanica.

«Siamo onorati e orgogliosi di aver ricevuto da Hera, un’eccellenza italiana, questo importante riconoscimento – dichiara Fabio Pagliari – Un grazie a tutti i nostri collaboratori, squadra che negli anni si è sempre più consolidata e ci permette di affrontare con successo tutte le sfide che ci si presentano davanti. A nome di Cam Power srl ringrazio inoltre Hera spa per aver creduto in noi e per la proficua collaborazione nei cantieri in cui operiamo. Se riusciamo ad essere performanti, è anche grazie alla chiarezza del quadro che il committente e i suoi collaboratori ci prospettano con efficacia all’inizio di ogni intervento».