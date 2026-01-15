Si svolgono oggi e domani le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Civitavecchia. Gli iscritti sono chiamati a eleggere il nuovo Consiglio dell’Ordine, il Collegio dei Revisori e il Comitato Pari Opportunità per il quadriennio 2026-2030.

A ricordare il valore e la funzione dell’ente è il presidente uscente e candidato per il secondo mandato, Marco Manovelli, che sottolinea come l’Ordine “sia un ente pubblico non economico e non una mera associazione come molti pensano”. Un ruolo istituzionale che si esercita all’interno della circoscrizione del Tribunale di Civitavecchia, «che comprende 18 Comuni, da Montalto a Fiumicino, passando per Tarquinia e i comuni del Lago di Bracciano». In questo contesto, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Civitavecchia è «l’unico Ordine professionale presente, oltre a quello dei colleghi avvocati, sotto l’egida del Tribunale di Civitavecchia».

Per questa tornata elettorale è stata presentata una lista unica, scelta che si colloca in continuità con l’esperienza del Consiglio uscente. Una decisione che, come evidenziato nella lettera del presidente, nasce «dall’eccellente lavoro svolto dal Consiglio uscente e dalla più ampia rappresentanza territoriale di questa nuova lista», che vede Manovelli nuovamente candidato alla guida dell’Ordine.

Non manca, nel messaggio rivolto agli iscritti, un ringraziamento a chi ha contribuito ai risultati raggiunti. «Si vogliono ringraziare i consiglieri, i revisori, il Comitato Pari Opportunità uscenti e tutti coloro che hanno lavorato fattivamente ai grandi risultati raggiunti dall’Ordine», scrive Manovelli, rivendicando con forza il percorso compiuto negli ultimi anni. Un riconoscimento particolare è rivolto anche alla struttura organizzativa: «Un ringraziamento va alla efficiente Segreteria, rappresentata da Marina e Sara», punto di riferimento costante per l’attività dell’ente.

Con le nuove elezioni, segnate da continuità amministrativa ed istituzionale, l’Ordine è chiamato a confermare il proprio ruolo di presidio professionale e di interlocutore qualificato per il territorio della circoscrizione di Civitavecchia.