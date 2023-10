Al via le manifestazioni di interesse per l’organizzazione di iniziative ed eventi culturali e per lo sviluppo di idee d’impresa sul territorio dei quattro Hub. Dal 27 ottobre saranno online (www.openhublazio.it) le nuove Call (OpenImpresa e OpenCultura) dedicate a tutte le realtà che vorranno presentare una propria iniziativa e/o eventi culturali o partecipare ad un percorso formativo e di accompagnamento alla definizione di un’idea imprenditoriale presso una delle sedi dei quattro Hub attivati nell’ambito del progetto OpenHub Lazio. OpenCultura punta ad offrire servizi orientati a favorire la costruzione di una community di utenti interattiva, collaborativa, aperta e creativa, ispirata alla contaminazione tra le diverse istanze socioculturali del territorio attraverso l’organizzazione di numerose attività. La Call, infatti, sarà l’occasione per sostenere processi che favoriscono una maggiore partecipazione alla vita culturale e sociale del proprio territorio, contribuire alla formazione delle persone e sostenere la creazione di reti locali. Lo scopo sarà quello di offrire la disponibilità gratuita degli spazi degli Hub di Cassino, Rieti, Viterbo e Latina al fine di mettere a sistema competenze, esperienze e capacità di innovazione del tessuto culturale della regione. Sarà possibile proporre iniziative in diversi ambiti, dalle arti visive alle arti performative, dalla letteratura fino alle rassegne legate a temi di attualità. Le proposte dovranno essere inviate entro il 15 dicembre e quelle selezionate saranno realizzate nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2024. OpenImpresa è una competizione tra idee in cui verranno valutate e selezionate le migliori proposte di soluzioni innovative nell’ambito dell’economia di prossimità. Le idee selezionate beneficeranno di un percorso formativo intensivo di mentoring, tutoraggio e pre-incubazione della durata di 5 mesi. I progetti vincitori saranno accompagnati verso un percorso di incubazione e di creazione di impresa presso incubatori del territorio. La call è rivolta a chiunque abbia un’idea di impresa e voglia accedere a un percorso formativo e di accompagnamento alla definizione della stessa. Sono ammesse a partecipare alla Call associazioni, cooperative ed enti del terzo settore, imprese e organizzazioni già costituite o costituende, o semplicemente persone singole o gruppi con un’idea imprenditoriale che risponda ad un fabbisogno rilevato, capace di generare impatto sociale sulla vita delle comunità della regione Lazio nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. È possibile partecipare all’evento di presentazione online delle due call, previsto per venerdì alle 10,30, attraverso il seguente link: https://us06web.zoom.us/j/87376671568

