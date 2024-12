VITORCHIANO - «Tantissimi turisti al borgo sospeso anche in questo ultimo fine settimana di aprile». Lo rende noto in un post l’amministrazione comunale del paese.

«Grazie anche alle migliorate condizioni meteorologiche, le presenze in paese dei visitatori sono state numerose sin dal pomeriggio di giovedì scorso con strutture ricettive, agriturismi e case-vacanza sold-out. Un ottimo segnale in vista anche del ponte del prossimo 1° maggio», auspicano dal Comune.

«Il nostro territorio è stato raggiunto da tanti gruppi organizzati, famiglie, pullman e molti camperisti. Proprio l’area camper, molto utilizzata, rappresenta l'ennesima conferma molto positiva delle scelte intraprese negli ultimi anni per il rilancio turistico e ricettivo del territorio - spiegano -. Un'area attrezzata, quella lungo strada Teverina e intitolata a Padre Ettore Salimbeni, che rappresenta di per sé un valido strumento in più per stimolare ed ampliare l'offerta ricettiva nel nostro splendido territorio in aggiunta alle numerose strutture che in questi ultimi anni, grazie alle maggiori potenzialità ed alla maggiore visibilità frutto di precise scelte amministrative, hanno aperto e preso vita a Vitorchiano».

«Il nostro piccolo borgo si è confermato tra i centri di maggiore attrazione nella Provincia di Viterbo. Visitatori da ogni parte d’Italia hanno ammirato, e ammireranno, il centro storico medioevale con le sue chiese, gli antichi palazzi e i caratteristici vicoli nonché il belvedere, l’archivio storico con il Moai, da cui si gode di una splendida veduta della rupe su cui si erge Vitorchiano, concludono dal Comue.

