CIVITAVECCHIA – "Bandi per l’accesso al credito delle Pmi”, un appuntamento molto interessante per imprenditori, professionisti e non solo.

Una preziosa iniziativa che si terrà martedì alle 17 in via Risorgimento, presso la sede della Fondazione Cariciv, grazie alla presidente Gabriella Sarracco che ospita l’incontro e alla vice presidente della Regione Roberta Angelilli che viene ad illustrare le opportunità dei nuovi bandi.

L’iniziativa è di Forum delle Imprese in collaborazione con la Fondazione Cariciv che la ospita. Interverranno per i saluti iniziali la presidente della Fondazione Cariciv Sarracco e il presidente del consiglio comunale Frascarelli. Subito dopo toccherà alla vice presidente Angelilli seguita dall’assessore allo Sviluppo Francesco Serpa, dall’assessore al Turismo Simona Galizia.

