FABRICA DI ROMA – All’Hotel Aldero di Fabrica di Roma si è riunita la nostra prima assemblea dei soci Asta, l’associazione Spontanea per la Tutela degli Agricoltori. «Abbiamo affrontato vari temi e insieme al vicepresidente Fabio Troncarelli e al consigliere Stefano Silvio Rosa abbiamo esposto e ribadito le linee programmatiche della nostra associazione». Così il presidente Fernando Monfeli. «Abbiamo esposto la nostra idea di territorio, affermato la nostra volontà di continuare sul percorso che ci sta portando ad un’agricoltura sempre più sostenibile e in armonia con la natura. L’assemblea - spiega - è stata l’occasione per confermare quella consapevolezza, sempre più crescente, che ci sta portando ad ottenere quel ruolo di protagonisti nella società e nell’ economia della Tuscia».

«I presidenti di Confagricoltura e Confederazione italiana agricoltori e i presidenti delle più importanti organizzazioni di produttori, presenti con all’assemblea - aggiunge Monfeli - hanno confermato la loro disponibilità a lavorare a fianco con noi e ci hanno riconosciuto il ruolo di unificatori tra tutti quei frammenti che compongono l’agricoltura del viterbese. Il messaggio finale è stato chiaro: è arrivato il momento di ragionare e agire come Tuscia! A sancire questa posizione unitaria sarà un documento, già sottoscritto da moltissime organizzazioni, che ci impegna a valorizzare, promuovere e salvaguardare il nostro territorio». «Il nostro obiettivo è ambizioso, ma con l’aiuto di tutti siamo convinti che riusciremo e pertanto invito i nostri colleghi ad iscriversi a Asta e a partecipare alle nostre iniziative», conclude il presidente Asta Monfeli.

