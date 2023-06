Si svolgerà il 13 luglio, alle 18, l’inaugurazione della confederazione Cobas. Sindacalisti, lavoratori e attivisti si uniscono per dare vita, anche a Viterbo, alla Confederazione Cobas dei Comitati di Base, che ha sede in via Garbini, 51 (lato largo Francesco Nagni). La Confederazione lotta al fianco di tutti i lavoratori, unendo le esperienze già attive da anni sul territorio, siamo in grado oggi di agire nei settori pubblico, privato, poste e scuola. «Non vogliamo più sottostare a capinegozio - su legge nella nota di Elisa Bianchini - capiufficio o dirigenti vari che utilizzano le nostre capacità, cancellando i nostri diritti fra turni estenuanti, variati di continuo e comunicati all’ultimo momento, mansioni che non ci spettano, stipendi da fame, mancanza di qualsiasi sicurezza e trattamenti degradanti e aggressivi. La Confederazione strappa il giogo con cui pensano di strangolarci, al fianco di tutti i lavoratori nei settori più specializzati e in quelli più poveri e precari. Nessun lavoratore vale meno o più di altri. Tutti subiamo lo stesso sfruttamento, anche se non sediamo nello stesso luogo di lavoro, siamo tutti colleghi e qualsiasi abuso commesso su uno, colpisce tutti. Ci muoviamo e lottiamo sempre nel segno dell’antifascismo e dell’antirazzismo, perché lo sfruttamento non ha colore ma ha sempre un padrone. La Confederazione Cobas Viterbo è già attiva, vi aspettiamo in via Garbini 51, lato Largo Francesco Nagni, 0761092213 e invitiamo tutto il territorio - conclude la nota - all’inaugurazione il 13 luglio alle 18».