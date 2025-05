VITORCHIANO - Dall’8 all’11 maggio, Vitorchiano celebra il suo patrono San Michele Arcangelo con quattro giorni di eventi che uniscono spiritualità, cultura popolare, gastronomia e spettacolo dal vivo. I festeggiamenti, curati dal Comitato Festeggiamenti San Michele, si svolgeranno in diversi luoghi del paese, tra storia e divertimento.

Venerdì 9 maggio sarà una serata all’insegna della musica live e delle sonorità anni ’90. Alle 21:30 in Piazza Roma si esibirà Vincenzo Bencini con la sua voce potente e le sue emozioni musicali, mentre alle 22:00 in Piazza Umberto I andrà in scena “Voglio tornare negli anni ’90”, il più grande live show revival d’Italia, con hit, luci e coreografie per rivivere l’atmosfera dei mitici Novanta.

Sabato 10 maggio spazio a X Factor e a un dj set internazionale. Alle 21:30 in Piazza Roma si terrà il “Que Rico Party” con Kimbo y su Locura Cubana, una serata danzante a ritmo di musica caraibica. Alle 22:00 in Piazza Umberto I sarà la volta dei Les Votives, secondi classificati a X Factor 2024, pronti a travolgere il pubblico con la loro energia. A chiudere la serata, alle 23:45 sempre in Piazza Umberto I, il dj set di Renée La Bulgara, special guest dalle consolle internazionali.

Domenica 11 maggio si chiude con cover band e fuochi d’artificio. Alle 21:30 doppio appuntamento musicale: in Piazza Roma l’Orchestra Simona Quaranta farà ballare tutti con la sua tradizione musicale e presenza scenica, mentre in Piazza Umberto I i Time Out, cover ufficiale degli 883, faranno cantare tutte le generazioni con i loro successi intramontabili. Gran finale alle 23:30 in Piazza Umberto I con lo spettacolo pirotecnico a cura della Pirotecnica Morsani. Le celebrazioni religiose iniziano con il Triduo di preparazione (5-7 maggio) e culminano con la processione solenne e la Messa al Santuario domenica 11 maggio, alle ore 10.00. Prevista anche la tradizionale fiaccolata giovedì 8 maggio alle ore 21:00 e la poggiata sabato 10 maggio alle ore 15.30.

Ogni giorno stand gastronomici, sagra della porchetta, pranzi e cene “Con il Comitato” e attività culturali, tra cui la mostra “Ciammella di San Michele” e presentazioni di libri. Non mancano animazione per bambini, escursioni e spettacoli di cabaret. «Vitorchiano vi aspetta per una festa che unisce cuore, gusto e spettacolo – conclude Alessio Gigliotti, presidente Comitato festeggiamneti San Michele Arcangelo -. Un’occasione per ritrovarsi, divertirsi e vivere appieno le tradizioni del territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA