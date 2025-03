Successo per la “Notte bianca alle Terme”, l’evento che sabato scorso ha animato le quattro strutture viterbesi: Hotel Salus Terme, Terme dei Papi, Tuscia Terme e Therma Oasi.

Nonostante il meteo affatto clemente, è stata registrata una partecipazione entusiasta da parte degli ospiti, che hanno avuto l’opportunità di vivere una serata unica all’insegna del benessere e del relax.

Complice della grande adesione all’iniziativa, anche la presenza di influencer, che hanno contribuito a far conoscere la bellezza e le caratteristiche delle terme viterbesi al pubblico dei social: la visibilità sui canali digitali ha permesso di attrarre numerosi appassionati e curiosi, mettendo in mostra una delle eccellenze turistiche del nostro territorio.

Un risultato positivo - sottolineano gli organizzatori - reso possibile grazie alla fattiva sinergia dei gestori delle strutture termali, che hanno messo a punto un’iniziativa innovativa, senza precedenti e destinata a essere ripetuta.

Per questo, invitano cittadini, imprese e operatori culturali a segnalare proposte, idee e iniziative all’indirizzo mail nottebiancaterme@gmail.com, allo scopo di pianificare eventi, manifestazioni e appuntamenti finalizzati a valorizzare una grande risorsa naturale del nostro territorio, qual è l’acqua termale.