CIVITAVECCHIA – Carlo Verdone porta la sua fortunata serie TV "Vita da Carlo" nel cuore della città: il 17 e il 18 febbraio il lungomare di Civitavecchia diventerà il set della quarta stagione dello show prodotto da Banijay Studios Italy per conto di Filmauro S.r.l..

Per permettere le riprese, la Polizia Locale ha emesso l’ordinanza n. 69 del 12 febbraio 2025, disponendo divieti di sosta con rimozione forzata in Largo Galli, viale Garibaldi e via Malta. L’area sarà riservata ai mezzi della produzione e agli operatori comunali impegnati nel controllo della viabilità.

Le riprese, inizialmente previste per altre date, sono state posticipate a causa del maltempo. Ora, con il via libera del Comune e il supporto logistico necessario, la troupe potrà girare le scene previste in città, portando Civitavecchia sotto i riflettori del grande pubblico.

Verdone, icona della commedia italiana, continua così a raccontare la sua vita tra realtà e finzione, con una narrazione che ha già conquistato migliaia di spettatori su Amazon Prime Video. La scelta di Civitavecchia come location sottolinea ancora una volta il fascino cinematografico della città, che negli anni ha ospitato numerose produzioni nazionali e internazionali.

L’attesa per la nuova stagione di "Vita da Carlo" cresce, e gli appassionati potranno presto vedere Civitavecchia tra i protagonisti della serie.

