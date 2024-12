TOLFA - Grande successo e partecipazione all’11esima edizione del Villaggio di Babbo Natale di Tolfa.

Questa meravigliosa manifestazione è pomossa dall'associazione "La Filastrocca" in collaborazione con tanti volontari e con il patrocinio e il contributo dell'amministrazione comunale. Da 11 anni il Villaggio di Babbo Natale continua a crescere e ormai è divenuto l'evento clou del comprensorio.

A lavorare per questo evento sono la presidente dell'associazione "La Filastrocca", Marika Compagnucci, la vicepresidente de La Filastrocca,Lidia Fabbi insieme ad Elisabetta Marini , Simone Gobbi e i preziosissimi collaboratori Alessia Boggi, Teresa Perfetti e Sara Pieragostini, Italo Ciambella, Ofelia Berbece. Tutti soddisfatti per «questo magico evento natalizio». Conferma di una ormai consolidata collaborazione è il patrocinio e contributo del comune. «Grazie all'amministrazione, nella persona della sindaca Stefania Bentivoglio, che sostiene da anni questo progetto», spiegano la presidente de La Filastrocca, Marika Comagnucci e tutto il grupo organizzativo che hanno colto l’occasione per ringraziare, anche, «tutti i collaboratori che hanno realizzato le location e, in particolare, i commercianti di Tolfa e l'Università Agraria di Tolfa, il presidente Giulio Onori. Grazie alla Polizia locale, alla Protezione civile che non ci ha mai lasciati soli e a tutti gli sponsor. Grazie a tutti il villaggio si è svolto alla grande». Visitatissimi i mercatini natalizi nel percorsi che da piazza Nuova percorre tutto il paese, raggiunge la piazza Vecchia e si concludeva all'interno del Palazzaccio con la casa di Babbo Natale, la posta degli elfi, gli elfi pittori, gli elfi golosoni, il Christmas Park e la galleria di Babbo Natale intitolata ad Alberto Morra.

Sono state ben 20 le associazioni che hanno partecipato agli stand con cibo locale, oggettistica realizzata a mano, pesca per i piccolini. Diverse sono state le location gestite dai volontari che hanno messo il loro tempo, forza, energia e inventiva nel realizzarle: «Sono loro la nostra linfa vitale». La casa dell'Omino di Pan di Zenzero, la via degli Elfi Artigiani, gli Elfi Raccontastorie, l'Officina della Befana e, infine, la grande novità: “Nigthmare Before Christmas". «Anche quest'anno, nonostante tutti i nostri tentativi di tener alla larga quel personaggio insolito e mal intenzionato - continua la presidente Compagnucci - lui, il Grinch, si è insediato ancora nel Villaggio. Lo scorso anno ci eravamo proposti di fargli amare il Natale e il nostro Villaggio, ma forse, se è voluto tornare, vuol dire che ci siamo riusciti».

Si sono susseguite diverse attrazioni, spettacoli con il fuoco, trampoli, street band, animazione per bambini e il tanto atteso spettacolo di Madamè Operà (la cantante lirica regina degli artisti di strada): imponente nei suoi 4 metri di altezza, maestosa nel suo incedere lento e regale, elegante nel suo ricco abito barocco e incredibilmente suggestiva nella versione serale luminosa Madamè Operà ha saputo donare al nostro Villaggio forti emozioni e grande stupore. E poi spettacoli di micromagia e giocoleria, concerti natalizi, statue luminose, l'elfo giocoliere e l'elfo magico, la Lestofunky Street Band, La Racchia in Christmas Style, il concerto della Scuola di Canto "Lorena Scaccia, gli Epikanten, il concerto della banda Giuseppe Verdi di Tolfa. A conclusione dei festeggiamenti non è potuta mancare la consueta tombola in piazza. Il Borgo collinare è stato un continuo andare e venire di gioie, magia, stupore e divertimento con la slitta degli elfi che trasportava i bambini nel magico mondo del Villaggio. Molto apprezzato è stato il circo per i più piccini e tanti sono i bimbi che hanno scelto di fare i giri sul pony. Non sono mancate le iniziative con e per gli amici pelosi. Per mantenere la tradizione l'evento è iniziato con la "Parata del Villaggio di Babbo Natale" allietata e ritmata dalla banda "Giuseppe Verdi" di Tolfa e diretta dal maestro Stefania Bentivoglio, animata dalle coreografie della scuola di danza "Centro Studi Danza" di Letizia Costantini e dalla scuola di ginnastica artistica "As Gyn", il tutto è stato accompagnato dagli elfi sbandieratori e i Musici di Tolfa e dalle meravigliose trampoliere Ameté e Aurora Morra. Molto divertenti i personaggi del Villaggio di Babbo Natale e le rombanti moto in versione tutta natalizia del Motoclub Rugged.

«Non poteva mancare il nostro esclusivo: "Caro Babbo Natale" con Mamma Natale e atteso da grandi e piccini sulla sua super slitta nuova di zecca - prosegue ancora la presidente Marika Compagnucci - colgo l'occasione per ringraziare gli artisti che hanno realizzato questa bellissima slitta: Emiliano Marini, Simone Gobbi ed Edoardo Marini. Concludo salutando i tantissimi visitatori che ci hanno dato la carica e l'entusiasmo per ripartire con nuove idee natalizie. "Villaggio di Babbo Natale 2025" stiamo già lavorando per te».

©RIPRODUZIONE RISERVATA