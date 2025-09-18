PHOTO
CIVITAVECCHIA – Sabato, in occasione della XXII edizione delle Giornate di Archeologia Ritrovata 2025, si apre eccezionalmente la Villa Pulcherrima. Un sito solitamente non accessibile che sarà visitabile in due fasce orarie: 10-12.30 e 15-17.30. Le visite, a piccoli gruppi ogni mezz’ora, richiedono prenotazione all’indirizzo garnecropolliascaglia@gmail.com
. Consigliati scarpe e abbigliamento da trekking leggero. Un appuntamento speciale per scoprire la storia e il fascino del patrimonio archeologico locale.