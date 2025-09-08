PHOTO
CIVITAVECCHIA – La Rocca del Porto di Civitavecchia diventa teatro di un viaggio sensoriale nell’Inferno dantesco.
Dal 18 al 21 settembre dieci artisti reinterpretano i canti della Divina Commedia con opere fluorescenti esaltate dalla luce nera, in dialogo con le incisioni di Gustave Doré, letture di Mauro Siviero e sonorità elettroniche live di Astral.
Un allestimento immersivo che intreccia arte contemporanea, poesia e musica, trasformando Dante in un’esperienza visiva e sonora capace di affascinare giovani e appassionati.
Inaugurazione: mercoledì 18 settembre, ore 18.30–20.00.
Eventi collaterali: conferenze e proiezioni a cura della professoressa Maria Grazia Verzani (19 e 21 settembre dalle 17 alle 18,30).
«Un viaggio tra buio, luce, effetti sonori, smarrimento e rivelazione - spiegano gli organizzatori - Dante come non lo avete mai visto».
L’evento è a cura delle associazioni FORTE!festival e Amici del Fondo Ranalli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA