CIVITAVECCHIA – In tanti per il commovente incontro culturale dal titolo “Il Coraggio”. L’iniziativa, organizzata dalla Fidapa Bpw Italy - sezione Civitavecchia e dalla Fondazione Cariciv, si è tenuta ieri proprio nella sala Giusy Gurrado della Fondazione in via Risorgimento. L’iniziativa a cura di Vera Improta e Adele Zirulia, assente, ha fatto centro grazie anche ai supporti tecnici di Stefano Somma e Massimo Peroni. L’evento è stato aperto dai saluti del presidente della Fidapa locale Laura Maria Gurrado e dal presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco. Presenti anche il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco e gli assessori Simona Galizia e Deborah Zacchei.

