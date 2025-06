Opera Danza compie 20 anni. Per celebrare al meglio il doppio decennio di vita, la scuola che svolge le proprie attività in pieno centro storico, per la precisione a piazza Saffi, ha organizzato un doppio evento, dal titolo “Venti anni insieme” per festeggiare al meglio questo traguardo. Presso il teatro Traiano domani e sabato Opera Danza porterà in scena 76 allieve, che presenteranno il repertorio del meglio degli spettacoli realizzati negli ultimi anni. La scuola è attiva in molti settori, che passano dal classico al moderno, dal contemporaneo al modern, senza dimenticare l’acrobatica, lo swing kids e la psicomotricità. Gli spettacoli prenderanno il via alle ore 21.

«Siamo emozionati per questo momento speciale – afferma l’insegnante e coreografa Diletta Strengacci – invitiamo tutti i cittadini a venirci a vedere, sarà una vera e propria festa, nel corso della quale ripercorreremo le tappe più importanti dei nostri venti anni di attività».

