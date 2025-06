CIVITAVECCHIA – Il Nuovo Sala Gassman gioca d’anticipo. A differenza degli anni passati, infatti, il teatro diretto da Enrico Maria Falconi presenta la stagione 2025-2026 a fine giugno. Venerdì 27 alle 19, per la precisione, quando lo stesso Falconi, contornato da alcuni dei protagonisti che saliranno sul palco a partire da ottobre, snocciolerà la maggior parte dei titoli in programma.

Si prospetta una stagione ricchissima, che avrà un nome emblematico: “Tribù – Homo Theatralis”. Falconi la tratteggia così: «C’è una tribù che non vive nella giungla ma in un teatro. Non lancia urla, ma applausi. Non caccia prede, ma emozioni. È la Tribù dell’Homo Theatralis, il popolo del teatro Nuovo Sala Gassman, che torna a radunarsi per la nuova stagione teatrale 2025/2026. Venerdì 27 giugno alle ore 19 si terrà la preview ufficiale della stagione: un evento gratuito e aperto a tutti, per scoprire in anteprima titoli, protagonisti, sorprese e soprattutto il battito vivo di una comunità che non ha mai smesso di credere nella forza del teatro. La stagione si apre a ottobre e sarà un viaggio potente, variegato, emozionante. Si parte con il bellissimo “Venditori d’Anime” poi a seguire la commedia “Mi è caduto il diavolo in salotto”, passando per “Frankenstein”, “Il Postino”, “Ettore e Achille”, “Le Sedie”, fino a spettacoli come “Nostro figlio è un genio”, “Oh Capitano, mio Capitano”, “La canzone di Elisa” e “Una vita violenta” di Pier Paolo Pasolini. Senza dimenticare il nostro festival, le rassegne giovani, i musical, i ritorni attesi, le nuove produzioni. È una stagione fatta di linguaggi diversi, ma con un solo spirito: quello della Tribù. Quella che ogni sera si ritrova, anche senza conoscersi e respira all’unisono. Quella che sa piangere, ridere, riflettere, volare. E tu? Ne fai parte? Unisciti alla Tribù. Siediti, ascolta, vivi».

La serata è a ingresso libero. Falconi anticipa che i costi degli abbonamenti restano invariati anche per la prossima stagione (100 euro per 10 spettacoli, 50 per 5), con un ulteriore incentivo: chi si abbona entro agosto avrà uno spettacolo in regalo. Una ragione in più per non perdere l’occasione per vivere il teatro di qualità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA