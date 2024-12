CIVITAVECCHIA – «Finora l’area è stata in balìa del degrado. Finalmente la città, attraverso il suo consiglio comunale, prende consapevolezza dell’esistenza di un angolo così importante e che potrebbe rappresentare un’occasione dal punto di vista culturale e turistico». La responsabile del gruppo archeologico romano, sezione Ulpia, Barbara De Paolis, guarda con soddisfazione all’approvazione, all’unanimità, della mozione presentata dal gruppo Lega sulla valorizzazione della Rocca. Un passo avanti, che non va certo a risolvere anni di abbandono, ma comunque conferma una presa di coscienza importante. «Parliamo di un luogo che dal 900 a.C. e fino al 1943 ha rappresentato il centro vitale della nostra città - ha aggiunto De Paolis - la sede del potere. Oggi, attraverso il tavolo con la Curia, si potrebbe arrivare anche ad accedere a fondi regionali per riqualificare l’area. Intanto già sarebbe importante aprirla e farla vedere ai tantissimi crocieristi che passano lì davanti, magari ripristinando anche il vecchio divieto di sosta. Noi, come Gar, abbiamo iniziato a curarla dal 2021: in due qualcosa si è mosso».

