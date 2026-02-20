A Casa Sanremo, cuore pulsante degli eventi collaterali al Festival della Canzone Italiana, Valerie DJ ha saputo trasformare la sua presenza in un’esperienza carica di emozione e pura energia, distinguendosi tra gli artisti in programma per stile, personalità e intensità.

Un’esibizione in diretta che ha lasciato il segno. Durante la diretta da Casa Sanremo, Valerie DJ ha proposto un dj set coinvolgente e raffinato, capace di unire sonorità moderne e vibrazioni profonde. Sin dalle prime tracce è emersa una cifra artistica chiara: non solo tecnica e professionalità, ma una presenza scenica autentica e intensa, capace di creare un legame immediato con il pubblico.

La sua performance è stata un crescendo di ritmo e atmosfera, con una selezione musicale curata nei minimi dettagli. Ogni passaggio, ogni mix, ha raccontato una storia, dimostrando quanto Valerie viva la musica come una vera espressione dell’anima. In un contesto ricco di proposte artistiche, è stata una delle poche a spiccare e a distinguersi per identità e coerenza stilistica.

Il party serale

Anche al party serale di Casa Sanremo, Valerie DJ ha portato in consolle un set intenso e dinamico, mantenendo alta l’energia e confermando la propria capacità di adattarsi ai diversi momenti della serata senza perdere personalità. Un’esibizione che ha consolidato ulteriormente la sua presenza tra i nomi più interessanti dell’evento.

Un dj set “di anima”

Chi era presente parla di un’esibizione emozionante, autentica, vissuta fino all’ultima nota. Valerie DJ ha messo tutta sé stessa nella musica, lasciando trasparire passione, determinazione e un amore profondo per il proprio lavoro. Non solo intrattenimento, ma un vero viaggio sonoro capace di toccare corde profonde.

Un ringraziamento speciale

Valerie DJ desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento al direttore artistico di The Club e a tutto lo staff per il supporto, la fiducia e la professionalità dimostrata. Un lavoro di squadra fondamentale che ha contribuito in maniera determinante alla riuscita di un evento così significativo.

Con carisma e autenticità, Valerie DJ ha dimostrato che quando la passione guida la consolle, il risultato va oltre la semplice performance.

