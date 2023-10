LADISPOLI - Una serata solidale al Teatro Vannini. Promotori dell'iniziativa l'associazione Animo onlus in collaborazione con l'APS "Ma non è una cosa seria" e Burkina Kamba. L'appuntamento è sabato 21 ottobre alle 21 con lo spettacolo "Sale d'Aspetto", scritto e diretto da Renato Terrevoli. L'incasso della serata sarà totalmente devoluto a favore del progetto di scolarizzazione dell'associazione, per ragazze minorenni nel villaggio di Mbour Peul in Senegal. Per prenotare basta chiamare il numero 333.9485291.

