FABRICA DI ROMA - Certamente ci sono mille modi per augurare alla cittadinanza serene festività pasquali, ma quello scelto dal “Gruppo uncinetto Fabrica di Roma”, ha superato ogni aspettativa e ieri, tutti quelli che sono passati per piazzale Garibaldi – fabrichesi e non – non hanno potuto che fermarsi ad ammirare l’uovo pasquale gigante realizzato con tantissime tessere e addobbi floreali lavorati a mano ad uncinetto.

Tutti piacevolmente sorpresi dalla vera e propria opera artistica “partorita”, è il caso di dire, grazie al certosino lavoro condotto sera dopo sera, da questo fantasioso, abile e paziente gruppo di donne fabrichesi. Un grazie sentito va anche al nostro concittadino Marcello Narduzzi che, con dedizione e bravura, ha realizzato la struttura interna dell’uovo; un lavoro faticoso e complesso che ha consentito all’uovo pasquale di mostrarsi in tutta la sua bellezza esteriore.

A tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questa originale opera, sono giunti i ringraziamenti del sindaco Claudio Ricci che sulla sua pagina social ha così commentato: «Bellissima sorpresa e bella dimostrazione di come mettendo disinteressatamente a disposizione della comunità le proprie capacità, l’entusiasmo e la voglia collettiva di fare, si riescono a concretizzare risultati straordinari», ha commentato il sindaco Ricci.

©RIPRODUZIONE RISERVATA