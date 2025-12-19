CIVITAVECCHIA – Domani sera alle 21, il teatro Traiano ospita “Un Natale oltre le note”, concerto di beneficenza promosso dall’Unione Musicale Civitavecchiese. La musica come linguaggio universale, capace di unire le persone e abbattere le distanze, diventa strumento di solidarietà. Un appuntamento che va oltre il semplice evento culturale per assumere un forte valore sociale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coniugare la bellezza della musica con l’impegno concreto verso chi vive situazioni di fragilità, in pieno spirito natalizio. Il ricavato della serata sarà infatti devoluto alla Caritas della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e alla Comunità di Sant’Egidio, realtà da sempre in prima linea nel sostegno alle persone più bisognose del territorio. Sul palco si alterneranno numerosi artisti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, offrendo il proprio talento per una causa comune. A esibirsi saranno Frankie Carusi, Max Petronilli, Fabio Caponi, Alessio Bonucci, Anthony Caruana, Matteo Agozzino, Camilla Crisostomi, Gino Fedeli, Tiziano Leonardi, Giulia Leonardo, Emiliano Manna e Francesco Davia, dando vita a un concerto corale, ricco di sfumature musicali ed emozioni. La serata sarà un viaggio tra note, atmosfere natalizie e messaggi di pace, in cui il pubblico diventa parte attiva di un gesto solidale. L’offerta minima prevista è di 10 euro per la platea e 8 euro per la galleria, un contributo accessibile che rappresenta molto più di un semplice biglietto: è un segno concreto di vicinanza e partecipazione. Partecipare a “Un Natale oltre le note” significa scegliere di vivere il Natale in modo autentico, attraverso la condivisione e l’attenzione verso l’altro. «Vi aspettiamo, perché la vostra presenza e il vostro contributo potranno regalare un sorriso a chi ne ha davvero bisogno - spiega Max Petronilli - in questa serata, la solidarietà sarà la melodia più bella da ascoltare e da suonare insieme».

©RIPRODUZIONE RISERVATA