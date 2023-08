CIVITAVECCHIA – Non poteva trovare “casa” migliore se non il muro esterno del Palazzo di Giustizia il murales dedicato ai giudici Falcone e Borsellino che sta comparendo in questi giorni, grazie alla squadra di “Coloriamo la nostra città”, coordinata da Donato Ciccone e composta dai giovani artisti Alessio Gazzola e Francesca Romana Carrozzo. «Grazie al nulla osta del presidente del tribunale, la giusta sinergia dei vari uffici comunali e alla preziosa collaborazione dei gestori dello Chalet del tribunale - hanno spiegato - nel piazzale sono stati realizzati un murales dedicato ai due giudici e uno con il Forte Michelangelo. Murales a costo zero per l'amministrazione grazie alla donazione del negozio Expert Elettromix».

Il gruppo ha inoltre ripulito l’area, contribuendo a garantirne il decoro, con l’intenzione di realizzare anche un altro murales dedicato al giudice Livatino, a sinistra della scalinata.

