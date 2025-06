CIVITAVECCHIA – È firmata da un civitavecchiese doc una delle guide più apprezzate del momento su Amazon USA. Si tratta di “Vivere e Mangiare a Miami Beach”, il nuovo libro di Roberto Onofri, DJ e volto televisivo con esperienze internazionali, che nei giorni scorsi ha raggiunto il 18° posto nella classifica delle guide turistiche più vendute sul colosso dell’e-commerce. Una soddisfazione non da poco per l’autore, che vive tra l’Italia e gli Stati Uniti e conosce bene le due culture. Il libro – pubblicato da Group italian television – non è una semplice guida, ma un racconto pratico, autentico e personale, pensato per aiutare chiunque voglia visitare, esplorare o trasferirsi a Miami Beach. Dai consigli sui voli ai documenti necessari per entrare negli Usa, dai suggerimenti su dove dormire e mangiare, fino agli itinerari da 3, 5 o 7 giorni: il volume è un condensato di informazioni utili e dritte da insider. Scritto in italiano, inglese e spagnolo, Vivere e Mangiare a Miami Beach è disponibile su Amazon in formato cartaceo e digitale.

