L’attesa sta per terminare: domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 19, Benedetta Bruzziches apre per la prima volta al pubblico le porte del nuovo headquarter a Viterbo in via Fosso Meneghina 15, nella zona industriale Acquarossa, in occasione della Sample Sale Live. Un evento che non è solo una vendita esclusiva, ma una vera e propria celebrazione dell’eccellenza artigianale, della creatività e del territorio. Il nuovo headquarter rappresenta l’anima pulsante e il cuore produttivo del brand, uno spazio che incarna perfettamente la visione dei fratelli Benedetta e Agostino Bruzziches: creare bellezza, innovazione e valore, restituendo alla Tuscia ciò che questo luogo ha dato al marchio fin dalla sua nascita.

Fondata a Caprarola e cresciuta nel cuore della Tuscia, Benedetta Bruzziches ha costruito la propria identità grazie alla stretta collaborazione con le maestranze locali, artigiani che, con il loro sapere e la loro passione, trasformano ogni accessorio in un’opera d’arte. Il nuovo headquarter, progettato per essere non solo uno spazio produttivo ma anche un centro creativo e di ricerca, simboleggia questo legame profondo e duraturo. La Sample Sale Live offre ai visitatori l’opportunità di immergersi in questo universo creativo, scoprendo creazioni uniche, pezzi di campionario disponibili con sconti fino al 70%, oltre alla nuova collezione FW24. Partecipare all'evento non è solo un’occasione per acquistare, ma anche per scoprire come tradizione e innovazione si fondano in ogni creazione Benedetta Bruzziches, dando vita a oggetti che raccontano storie di eccellenza artigianale e di passione per il bello. Da oltre 15 anni, il brand porta avanti un dialogo costante tra passato e futuro, rendendo omaggio a un territorio che non è solo una cornice geografica, ma un luogo di ispirazione, crescita e valorizzazione della cultura artigianale italiana. La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso, con accesso consentito solo previa iscrizione online. Ultimi posti disponibili, questo il link per iscriversi: https://benedettabruzziches.com/sample-sale-live-24-new-guests.

