L’Università degli studi della Tuscia ricorda Vittorio e Manuel De Sica. Regista e compositore, padre e figlio. E lo farà il 5 ottobre alle 17 nell’ambito della stagione concertistica presentata ieri mattina presso la Sala Spinelli del Rettorato di Santa Maria in Gradi.

Presenti il direttore artistico Franco Carlo Ricci, il rettore Stefano Ubertini e la direttrice generale d’ateneo Alessandra Moscatelli.

Il programma prevede: 26 concerti, 4 orchestre, 3 complessi corali, 12 gruppi cameristici, 7 concerti di pianoforte, che si terranno da ottobre di quest’anno fino a maggio ogni sabato, dalle 17.

La XX Stagione concertistica dell’Università degli Studi della Tuscia si svolgerà, come sempre, alla sala dell'Auditorium del complesso di S.Maria in Gradi (che si trova in via Sabotino n. 20).

Il fondatore e direttore artistico è Franco Carlo Ricci.

Il costo dei biglietti sarà 10 euro (intero) e 5 (ridotto).

La Fondazione Carivit ha sostenuto il progetto, arrivato con successo alla ventesima edizione.

Il direttore artistico, Franco Carlo Ricci ha detto che la stagione «si apre il 5 ottobre con la Sincronia Chamber orchestra, direttore Flavio Emilio Scogna, si chiuderà il 10 maggio prossimo con l’Orchestra MuSa della Sapienza».

Il concerto inaugurale del 5 ottobre propone composizioni di Sibelius,Grieg, Barber, Finzi, Mozart, Bartòk. Ma ci sarà anche una chicca, «una composizione di Manuel De Sica - ha rivelato Ricci - nel decimo anniversario della sua scomparsa e nel cinquantesimo di Vittorio De Sica. E in quella occasione verrà anche un rappresentante della famiglia».

Il direttore artistico nel corso del suo intervento ha sottolineato che: «Sicuramente c’è una certa carenza finanziaria, in compenso c’è un'autentica valanga di richieste di musicisti, pure famosi, che vorrebbero venire a suonare qui all’università».