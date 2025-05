NEPI - Grande attesa nel paese per uno degli eventi più “gustosi” della primavera viterbese. Torna infatti, per due week end consecutivi, la Sagra del Salame Cotto di Nepi e del Pecorino Romano del Lazio. La manifestazione, giunta con successo crescente alla 21esima edizione, si terrà dal 9 all’11 maggio e dal 16 al 18 maggio. Date raddoppiate per la grande novità di quest’anno: la “Sagra Young”del secondo fine settimana con tante iniziative dedicate a più giovani che si va ad affiancare al formato tradizionale della “Sagra Classic” nei giorni 9-10-11 maggio. Protagonisti indiscussi restano però, in entrambi i casi, le due eccellenze enogastronomiche del nepesino: il salame cotto ed il pecorino romano, in esposizione, degustazione e vendita insieme ad altri prodotti tipici della zona, che, proprio in primavera, sprigionano le loro migliori caratteristiche organolettiche. Per due interi week end, dunque, Nepi da “città dell’acqua” si trasforma in “capitale del gusto” di un intero territorio, con un vero e proprio trionfo di sapori e profumi. Duplice l’obiettivo della sagra: sia sostenere e valorizzare le attività locali fornendo una vetrina d’eccezione alle loro specialità, sia educare ad una spesa alternativa e consapevole, che dia valore ai piccoli produttori e ai prodotti a denominazione e di eccellenza. Durante i giorni della manifestazione sarà possibile gustare piatti della tradizione come la coratella con cipolle, la famosa “vignarola”, la pasta con il pecorino in varie declinazioni, le fave, il salame cotto e la scapicollata serviti, a pranzo e cena, presso i ristoranti di Nepi convenzionati con la Sagra e nello stand della Pro Loco. Un grande impegno con un obiettivo importante: l’esaltazione di sapori tradizionali ma anche la promozione di ricchezze storiche, architettoniche e naturalistiche, con imperdibili visite guidate al Forte dei Borgia, alla Sala Nobile, alla Cattedrale, alle Mura Farnesiane, all’Acquedotto, alle tre Cascate, alle Catacombe e in tutto il centro storico. Info. Facebook @proloconepi @SagradiNepi www.proloconepi.it

Programma “Sagra classic”. Il primo weekend della sagra apre ufficialmente venerdì 9 maggio, alle 18:30, nel cuore del centro storico di Nepi con l’attesissima apertura degli stand enogastronomici, dove sarà possibile assaggiare e acquistare i migliori prodotti locali e regionali. Alle 19, l’aria si farà più magica con la danza aerea dell’Accademia 108 e Maria Chiara Di Niccola: uno spettacolo emozionante che unisce l’eleganza della danza al fascino delle arti circensi. La serata prosegue in piazza d’Armi con la prima degustazione di piatti tipici allo stand della Pro Loco (ore 20), per poi concludersi in musica alle 21 con il concerto dal vivo de I Secondo Palo, che porteranno sul palco la grande tradizione cantautorale italiana. Sabato 10 maggio sarà una giornata ricchissima di appuntamenti. Dalle 10, oltre agli stand enogastronomici, sarà possibile visitare anche le esposizioni di artigianato e hobbistica. Alle 10,30, presso l’Area Congressi, si terrà il convegno-concorso “Un Pecorino d’Eccellenza”, dedicato agli amanti del buon formaggio. Alle 12,30, il momento istituzionale con l’inaugurazione ufficiale della sagra in Piazza d’Armi, alla presenza delle autorità e della Banda Musicale E. Gay. A seguire, alle 13, si potrà pranzare presso lo stand della Pro Loco con piatti che celebrano la tradizione nepesina. Il pomeriggio prosegue con uno spazio tutto dedicato ai più piccoli: dalle 16, in piazza d’Armi, sarà attiva l’Area Bimbi, con giochi gonfiabili, musica e baby dance. Alle 17, nel centro storico, la festa si arricchirà con l’esibizione itinerante della Nepi Band e delle Majorettes Golden Stars Sabine, portando ritmo e colore nelle vie del borgo. In serata, a partire dalle 20, nuova degustazione di piatti locali e, dalle 21,30, concerto dal vivo della Stilnovo Projet Band, che animerà la piazza con energia e buona musica. Domenica 11 maggio, ultimo giorno del primo weekend, si aprirà nuovamente con gli stand nel centro storico (dalle 10) e con un interessante convegno alle 10:30 presso l’Area Congressi, dal titolo “Il commercio di prossimità: ieri, oggi, domani”, organizzato in collaborazione con Imprese Unite di Nepi. A pranzo, alle 13, ancora protagonista la cucina tradizionale nello stand della Pro loco. Nel pomeriggio, dalle 16, torna l’Area Bimbi con un laboratorio speciale in occasione della Festa della Mamma, mentre alle 17 si potrà assistere a un emozionante Raduno Bandistico con quattro bande musicali che sfileranno per le vie del centro storico.

La sagra si concluderà con un’ultima serata in grande stile: cena dalle 20 allo stand e, alle 21, il concerto live degli Stranavoglia, per un viaggio musicale dagli anni ’80 a oggi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA