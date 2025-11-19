VITORCHIANO - È stata presentata nella sala consiliare del Comune l'ottava edizione del Tour Brulé, manifestazione cicloturistica non competitiva con finalità solidale, dedicata a mountain bike, e-bike, gravel e aperta a tutti, che quest'anno si svolge in versione ampliata come "cicloturistica dei tre borghi" ed è accompagnata da una coinvolgente camminata in musica. Il doppio evento tra sport e solidarietà è in programma domenica 30 novembre 2025 e sancisce la preziosa collaborazione del Comune di Vitorchiano con quelli di Bassano in Teverina e Bomarzo. Presenti all'incontro il sindaco di Vitorchiano Ruggero Grassotti e gli assessori Federico Cruciani e Fabio Fanelli, il sindaco di Bomarzo Marco Perniconi e il consigliere comunale di Bassano in Teverina Daniele Venditti. Inoltre, hanno partecipato i rappresentanti dell'associazione sportiva dilettantistica Brutti Zozzi Infangati (BZI), organizzatrice del Tour Brulé, della Pro Loco Vitorchiano, del Gruppo Comunale di Protezione Civile e dell'associazione Amici di Monte Casoli. Il percorso del Tour Brulé, che gode del patrocinio dei tre Comuni coinvolti, si prolunga quindi a Bomarzo e Bassano in Teverina consentendo una promozione congiunta dei tre territori. Al termine il tradizionale Pasta Party con i tipici cavatelli vitorchianesi a cura della Pro Loco Vitorchiano e distribuzione della maglia tecnica celebrativa. Ritrovo alle ore 8 in Piazza Umberto I e partenza alle ore 9. Il percorso è di 48 km con 900 metri di dislivello. Previsto un punto di ristoro in località Monte Casoli a Bomarzo grazie all’associazione Amici di Monte Casoli. Contestualmente al Tour Brulé si svolge la camminata a ritmo di musica con Walklab® aperta a tutti. Trainer certificati e qualificati del National Team Walklab® guidano i partecipanti in esercizi di fitness all'aria aperta e grazie all'utilizzo di cuffie ad alta fedeltà è possibile immergersi in emozioni straordinarie in un mix di walking, fitness e musica. Appuntamento alle ore 9.30 in Piazza Umberto I a Vitorchiano per la consegna delle cuffie. Partenza alle ore 10 e arrivo alle 11.15 al termine di un percorso di 4 km. Il ricavato dei due appuntamenti sarà interamente devoluto a due associazioni di volontariato attive nella Tuscia e presenti nella sala consiliare: i Goji VIP, clown di corsia che svolgono il loro servizio in ospedali, RSA e scuole e che saranno presenti a Vitorchiano il 30 novembre per intrattenere i più piccoli, e Lo Zucchero Filato che dal 2022 offre sostegno per un cammino educativo e formativo alle persone fragili. L'amministrazione comunale rivolge un ringraziamento speciale alla Polizia Locale di Vitorchiano, Bomarzo e Bassano in Teverina e al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Vitorchiano, per il supporto fondamentale nel garantire la sicurezza dell'intera manifestazione. «Lo sport è un veicolo straordinario di inclusione e solidarietà - dichiara Ruggero Grassotti, sindaco di Vitorchiano - Eventi come il Tour Brulé e la Camminata Walklab® dimostrano quanto sia prezioso unire passione, comunità e generosità. Ringrazio tutte le associazioni e le realtà che rendono possibile questa iniziativa e invito i cittadini a partecipare numerosi, per condividere insieme valori autentici e momenti di condivisione e gioia». «La collaborazione tra Comuni e il coinvolgimento delle associazioni locali - commenta Marco Perniconi, sindaco di Bomarzo - rafforzano il tessuto sociale del nostro territorio. Manifestazioni come questa ci ricordano che fare rete non significa solo organizzare eventi, ma costruire legami solidi tra persone, comunità e realtà associative». «La forza dello sport e della solidarietà - afferma Daniele Venditti, consigliere comunale di Bassano in Teverina - si manifesta quando cittadini e associazioni lavorano insieme per un obiettivo comune. L'appuntamento del 30 novembre rappresenta un esempio concreto di come il dialogo tra territori e la partecipazione attiva possano trasformare una semplice iniziativa in un’occasione di condivisione e crescita per tutti». Tutte le informazioni sono disponibili ai seguenti contatti:

Tour Brulé: bruttizozzinfangati.it/tour-brule-2025-iscrizioni/ bruttizozzinfangati@gmail.com - 393.9389895 - 347.9187648 - 339.6104232

Camminata Walklab®: walklab.it/walklabvitorchiano/ - info@walklab.it - 351.5322274 (anche WhatsApp).

