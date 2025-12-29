MANCA pochissimo al brindisi più atteso dell’anno e l'Alta Tuscia si prepara a festeggiare in grande stile. Tra piazze gremite, musica revival e spettacoli teatrali, l’offerta per la notte di San Silvestro tra Bolsena e Acquapendente promette divertimento per tutti i gusti.

A Bolsena, la festa è in piazza Matteotti. Il "cuore pulsante" della città sul lago si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto. A partire dalle ore 23, Piazza Matteotti ospiterà un grande evento a ingresso gratuito per accogliere insieme l’anno nuovo. Il ritmo della serata sarà scandito dal dj set di MCA Production, che vedrà alternarsi in console Alessandro Mocini, Paolo Tosini e Luca Mocho. Il programma musicale punta tutto sull'energia positiva con un revival happy anni ‘80 e ‘90, perfetto per far ballare generazioni diverse. Allo scoccare della mezzanotte, gli occhi saranno rivolti al cielo per il consueto e spettacolare show dei fuochi d’artificio. Per riscaldare l’atmosfera non mancheranno: panettoni e pandori per tutti; uno stand bar dedicato per i brindisi della staffetta tra vecchio e nuovo anno. Poco distante da Bolsena, Acquapendente raddoppia l’offerta con due appuntamenti imperdibili che fondono cultura e folklore. Per chi cerca una serata elegante e originale, torna il tradizionale appuntamento al Teatro Boni. La serata inizia alle 20,30 con una cena di gala seguita dallo spettacolo “Il circo delle pulci del professor Bustric”. Un mix di magia, teatro e comicità che accompagnerà gli ospiti fino al brindisi di mezzanotte in un'atmosfera d'altri tempi. Per chi preferisce il calore della folla, la Pro loco di Acquapendente organizza il Capodanno in Piazza Girolamo Fabrizio. L’appuntamento è dalle 23,30 per aspettare insieme il countdown, tra musica e allegria nel centro storico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA