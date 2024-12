TUSCANIA - La serata finale della quarta edizione del festival di cortometraggi “Tuscania in corto”, svoltasi lo scorso 26 ottobre a Tuscania, ha confermato il successo di questo evento dedicato al cinema breve. Le emozioni suscitate dai corti in finale hanno lasciato il pubblico e la critica senza fiato, alcune storie hanno toccato ed emozionato, altri hanno strappato un sorriso ma comunque tutti i corti finalisti hanno regalato grandi emozioni toccando argomenti diversi e ognuno in modo puntuale ed incisivo con una visione originale sul come affrontare l’argomento. Il festival ha visto la partecipazione dei 12 cortometraggi finalisti, 4 per ognuna delle tre sezioni presenti: A tema libero, Al femminile e Sociale e Ambiente. I lavori hanno saputo emozionare e coinvolgere i presenti, regalando momenti di grande intensità, emozione e riflessione. La serata ha rappresentato il culmine di un percorso iniziato mesi fa, durante il quale autori, giurati e organizzatori hanno lavorato con passione e dedizione. «Un ringraziamento speciale - si legge nella nota degli organizzatori - va a tutte le persone che hanno reso possibile questo evento: le associazioni Anac (Associazione nazionale autori cinematografici) e Amc (Associazione montaggio cinematografico e televisivo) per il loro patrocinio, Claudia e Marco Talucci per averci ospitato nella loro sede della Talucci Termoidraulica, e per il supporto tecnico e morale. Un grande lavoro è stato poi fatto dalla giuria di qualità formata da tutti registi e autori professionisti che come tradizione ormai del festival, sono i finalisti della scorsa edizione e anche dal presidente di giuria l’attore Gianluca Testa per l’eccellente lavoro di valutazione svolto e grazie per il suo messaggio durante il festival a noi dell’associazione Real Dreams e ai corti finalisti. Un grazie al direttore artistico Ludmilla Filippova per l’impegno, la coordinazione per la selezione e l’organizzazione generale impeccabile. Un grazie particolare a Elisa Cordara per la brillante conduzione della serata. Un grazie sentito al pubblico presente e ai giornalisti, speriamo di avervi trasmesso la nostra passione per il cinema e che vi siano arrivate tante belle emozioni», aggiungono gli organizzatori. «Il nostro ringraziamento più sentito va, ovviamente, a tutti i 142 autori che hanno inviato i loro film quest’anno, grazie per aver condiviso con noi i vostri splendidi lavori. Complimenti doverosi ai corti finalisti come ha detto il presidente di giuria ” per noi siete tutti vincitori e meritereste tutti un premio”. Questa quarta edizione dice il direttore organizzativo del festival Davide Boninsegna ” è stata unica come ogni anno ha regalato tanto buon cinema e ha fatto conoscere tanti nuovi autori, registi, attori che portano avanti con passione ed impegno questo mondo meraviglioso dei cortometraggi, spesso purtroppo ancora troppo sottovalutato ma l’importante è continuare a fare cinema e per questo grazie per quello che fate», conclude lo staff organizzativo. Ecco i vincitori della quarta edizione 2024: miglior corto per la sezione a Tema Libero: “Mercato Libero”, regia: Giuseppe Cacace; miglior corto per la sezione Al Femminile: “Assunta”, regia: Luana Rondinelli; miglior corto per la sezione Sociale e Ambiente: “Novavita”, regia: Francesco Bruno Sorrentino e Antonio Genovese; premio della critica a “L’Acquario”, regia di Gianluca Zonta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA