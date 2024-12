RONCIGLIONE – La parola chiave della giornata di venerdì è stata una: accoglienza. In tutte le sfumature proprie del termine, dal buon cibo alla bellezza degli scenari che un luogo ha da offrire.

Il comune di Ronciglione è partner istituzionale del progetto di promozione turistica “Dimore e giardini storici” promosso dalla Dmo La Francigena e le Vie del Gusto in Tuscia in collaborazione con Adsi Associazione Dimore Storiche Italiane.

Venerdì, l’assessore al Turismo Alessandra Ortenzi ha accompagnato 27 agenti dell’Italy Travel Promotion Council provenienti dagli Stati Uniti alla scoperta di Ronciglione, nell’ambito di un educational trip dedicato alle dimore storiche e ai giardini più suggestivi della Tuscia.

«I visitatori, operatori esperti del settore turistico – ha dichiarato l’assessore Alessandra Ortenzi – hanno apprezzato il nostro territorio passeggiando per il borgo medievale e raggiungendo poi il giardino storico di Villa Lina. Una sinergia, quella con la Dmo La Francigena e le Vie del Gusto in Tuscia, che coinvolge il nostro comune in un’altra importante iniziativa di promozione e marketing territoriale. Scopo della visita di oggi è stato proprio quello di sviluppare il turismo statunitense nel nostro paese, incrementando le visite nella Tuscia. Grazie a tutti gli operatori di Ronciglione per la splendida accoglienza ed in particolare un sentito ringraziamento a Il Calice Farnese di Vittorio, a Lavinia Girelli, a Emilia Rosa Scarpone e a Paola Igliori, per aver cooperato nella riuscita di una promozione turistica di grande livello».

