Tredicimila euro raccolti al concerto del 1° febbraio scorso al teatro dell’Unione con l’esibizione della Banda Musicale dell’Esercito. «La cifra è più del doppio di quella raccolta un anno fa – ha detto ieri in conferenza stampa Giancarlo Martinengo, consigliere comunale delegato ai rapporti con le Forze armate – e ciò dimostra il contributo e la solidarietà che i viterbesi ed il mondo militare danno per cause benefiche».

Il consuntivo del concerto di beneficenza della Banda Musicale dell’Esercito si è svolto ieri mattina alla sala consiliare di Palazzo dei Priori alla presenza del vicecomandante della Scuola sottufficiali dell’Esercito, colonnello Fabrizio Barone, del maresciallo Massimo Leoni, del consigliere Giancarlo Martinengo e della referente dell’associazione Beatrice onlus Donatella Salvatori. «Porto i saluti del comandante della Scuola sottufficiali dell’Esercito generale di brigata, Roberto Vergori – ha detto il colonnello Barone – assente per motivi istituzionali. Siamo stati contenti di festeggiare il 60° anniversario della Banda dell’Esercito con questo evento benefico al teatro dell’Unione. Dare un contributo alla lotta al tumore al seno con il raddoppio della cifra che siamo riusciti a mettere via è per noi motivo di orgoglio. Ringrazio a tal riguardo tutti i 5 sponsor che hanno permesso, insieme alla solidarietà dei viterbesi, di raggiungere questo scopo. Non è un caso che al Comune di Viterbo ci sia un consigliere delegato alle forze armate: Viterbo è una città che ha una lontana tradizione di militari e delle loro famiglie. Grazie all’associazione Beatrice onlus in particolare per lo sforzo che compie in difesa delle donne con il tumore al seno».

Sulla stessa linea d’onda il maresciallo Massimo Leoni che ha accompagnato il vicecomandante. In sala consiliare erano presenti anche altri allievi della Scuola dell’Esercito e collaboratori di Beatrice onlus.

«L’evento e la solidarietà delle forze armate e dei viterbesi – ha detto Donatella Salvatori di Beatrice onlus - ci dà la forza di continuare ad investire sul territorio. Porto i saluti della presidente Patrizia Frittelli impegnata per motivi professionali. La solidarietà raccolta ci ha dato già la possibilità di stipulare la convenzione con la Croce Rossa italiana di Viterbo per accompagnare le donne che si devono recare a fare visite oncologiche all’ospedale di Belcolle ma anche in altri del Lazio o in strutture specifiche. Inoltre ci sono stati già 10 trattamenti dell’aureola mammaria per donne operate al seno, sempre grazie alla beneficenza, e tutti i pomeriggi è possibile permettere le attività di piscina e palestra per il decorso della malattia. Grazie di cuore a tutti».

Tredicimila euro andranno, quindi, a Beatrice onlus e la raccolta è stata davvero record. La Banda Musicale dell’Esercito si è esibita il 1° febbraio scorso al teatro dell’Unione di Viterbo prima ancora di andare a Sanremo voluta da Amadeus e dalla Rai. Nella conferenza stampa di presentazione dell’evento il comandante della Banda Musicale dell’Esercito italiano, il colonello Vincenzo Lipari, disse che la simbiosi con Viterbo, sia istituzionale che popolare, ha portato i vertici militari a non mancare il 1° febbraio all’Unione malgrado l’immediato impegno sanremese. Una soddisfazione per la nostra città.