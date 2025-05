CIVITAVECCHIA – Si chiude l’8 maggio S.A.L.A., nuova rassegna teatrale, promossa da Mister Wolf in collaborazione con Stazione Musica con Skelter, andata in scena a Civitavecchia, che ha portato una ventata di novità e grandi artisti, sul palcoscenico del Teatro Traiano, a partire dallo scorso dicembre.

Partendo dall’anteprima con Federico Buffa e Fabrizio Gabrielli, tenutasi alla Cittadella della Musica, approdando poi al Traiano con Roberta Bruzzone, la musica dei 40 Fingers e il grande gospel direttamente da Washington di Marquis Dolford & the Capital Gospel Group, fino alle emozioni in note di Omaggio a Morricone e poi, ancora, Vincenzo Schettini con la sua lezione show “La Fisica che ci piace” e l’irriverenza Giuseppe Cruciani, S.A.L.A. ha portato a Civitavecchia una serie di appuntamenti trasversali, di interesse non solo per gli abituali frequentatori del teatro, ma anche per coloro che sono meno avvezzi a questa forma d’arte. S.A.L.A, con una programmazione che è stata di riflesso del nostro presente ha funto da invito alla scoperta del fascino di una sala teatrale anche per le nuove generazioni, ponendosi l’obiettivo di riportare il teatro a riaffermarsi come centro di interesse artistico e culturale cittadino.

L’atteso spettacolo di Filippo Caccamo, in programma l’8 maggio, che ha già collezionato diversi sold out in tutta la Penisola, è un affascinante e coinvolgente viaggio nella comicità dell’artista lodigiano che porta sul palco un assortimento di personaggi esilaranti, stravaganti e memorabili.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. È possibile acquistarli anche presso Stazione Musica, a Civitavecchia, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20 e al botteghino del teatro la sera dell’evento.

Attraverso brillanti monologhi e dialoghi incalzanti, l'artista crea un affresco comico del tutto innovativo che ammicca alle dinamiche del mondo dell’insegnamento, dove nasce la sua prima ispirazione, ma poi si allarga ben oltre il contesto scolastico, abbracciando la vita di tutti i giorni.

Con sguardo acuto e sensibile, Caccamo affronta temi universali come l'amore, l'amicizia, le relazioni familiari, le gioie e i problemi quotidiani. Utilizzando la sua abilità nel maneggiare le parole e il suo talento musicale, il tutto condito con una scenografia vivace e creativa, lo showman trasforma queste situazioni comuni in momenti di riflessione, risate, emozioni.

Uno spettacolo che sorprende e diverte, grazie all'interpretazione magnetica del comico e alla sua straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico, facendolo sentire parte integrante delle storie raccontate sul palco.

Le Filippiche è un invito a ridere, a pensare, e soprattutto a riconoscere l'importanza delle piccole e grandi sfide che ci accompagnano lungo il cammino. Filippo Caccamo regala uno show indimenticabile, un'esperienza teatrale che lascia il segno e ci fa guardare la vita con occhi nuovi.

