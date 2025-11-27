CIVITAVECCHIA – Cresce l’attesa per l’evento dal titolo "Spettacolo della solidarietà" promosso dall’Ats Scuole di Danza di Civitavecchia, in programma venerdì 28 novembre alle 20.30 al teatro Traiano. Una serata che unisce danza, emozione e solidarietà, nata con l’obiettivo di sostenere l’Hospice oncologico Carlo Chenis, punto di riferimento fondamentale per le terapie sul territorio. L’iniziativa vede anche il sostegno dell'Asl Roma 4. A esibirsi saranno le scuole aderenti all’Ats: Ballet Center di Marialuisa Rubulotta, Effigi Project di Francesca Genovesi, Taf Art Factory di Laura Farina, Opera Danza di Diletta Strengacci, Dance Studio di Annamaria Baroncini e Sweet Faces Hip Hop School di Emanuela Cecconello.

L’evento si preannuncia come una vera festa della danza: sul palco saliranno numerosissimi allievi di tutte le età, pronti a regalare coreografie di alto livello tecnico e a testimoniare l’impegno e la passione che da sempre contraddistinguono le scuole della città. Il pubblico avrà l’occasione di vivere uno spettacolo coinvolgente e allo stesso tempo contribuire a una causa importante. Una serata che promette emozioni, talento e soprattutto tanta beneficenza.