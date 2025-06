LADISPOLI - Si aprirà tra conferme e novità l'estate ladispolana. Piazza Rossellini sarà il "palco" principale degli eventi che dal 27 giugno al 7 settembre animeranno i week end della città balneare. Centro focale di tutto: il Summer Fest in programma il 25, 26 e 27 luglio con Gaia, Fred De Palma e Francesco Renga. Un tris che «tende ad accontentare un po' tutti», hanno spiegato dall'amministrazione comunale durante la presentazione del cartellone estivo. Spazio alle rappresentazioni teatrali alla Grottaccia e alla musica con le tribute che si susseguiranno sul palco da fine giugno a inizio settembre. Si va dalle cover di Renato Zero ad Achille Lauro, passando per i Maneskin, Ultimo, Annalisa e Noemi. E poi ancora Lady Gaga, Battisti, Zucchero, ... Il 10 agosto, come tutti gli anni, ormai da tradizione torna il Simposio Etrusco promosso e organizzato dalla Proloco. Ma con una novità. Ci si sposterà al Bosco di Palo. E sempre l'oasi verde della città balneare sarà teatro del "Drakkar Viking Fest", in programma dal 27 al 29 giugno. L’11 luglio parentesi gradita con gli Stornellatori all’insegna delle tradizioni romane. Il 24 luglio spazio a Dj Set Radio Subasio. Il 23 agosto Claudio Sacco di “Tale e quale show”. Il 31 agosto la festa di fine estate con un comico d'eccezione il cui nome, però, sarà svelato solo il 12 luglio come spiegato dall'amministrazione. Ma quello del 31 non sarà proprio un addio. La festa continuerà anche i primi di settembre con Fiacca e Bistecca e la sesta edizione del Festival del Fumetto.

