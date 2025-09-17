CAPODIMONTE - , Torna uno degli appuntamenti più sentiti e colorati della comunità: “Copriamo la Piaia”, in programma domenica 21 settembre dalle 8,30 fino al tramonto.

Lungo la suggestiva scalinata della Piaia, cuore del centro storico di Capodimonte, verranno stesi e cuciti insieme i quadrati di lana realizzati a mano durante l’anno dal gruppo “L’ago di Capodimonte”, donne e volontarie che con ago, filo e cuore danno forma a un progetto di comunità che unisce tradizione, arte e solidarietà. L’iniziativa, ideata e realizzata dal gruppo di ricamo L’ago di Capodimonte, patrocinata dal comune di Capodimonte con la collaborazione dell’Associazione Capodimonte nel cuore si propone ogni anno di raccogliere coperte e manufatti da donare a persone in difficoltà, “per scaldare chi ha freddo”, come recita il motto che accompagna da sempre l’evento. Una giornata di festa, condivisione e impegno civile, che trasforma una strada del borgo in una grande opera collettiva, fatta di colori, creatività e calore umano. Un invito aperto a tutti – cittadini, turisti, curiosi – per partecipare, ammirare, e magari contribuire a un progetto che ogni anno si rinnova, portando calore e conforto dove ce n’è più bisogno.

