CELLENO - Torna la tradizionale Festa delle Ciliegie di Celleno, giunta alla 38ª edizione, in programma dal 6 all’8 giugno. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Celleno con il patrocinio del Comune, celebra il frutto simbolo del territorio con un ricco calendario di appuntamenti che uniscono tradizione, musica, gastronomia e spettacolo.

Tra i momenti più attesi della manifestazione, il campionato internazionale di Sputo del nocciolo, giunto alla 26ª edizione, che vedrà sfidarsi uomini, donne e bambini nel lancio del nocciolo di ciliegia, con il record da battere di 22,80 metri. Le sfilate di gruppi mascherati, anche in notturna, accompagnate da trampolieri, sputafuoco e majorette luminose, animano le vie del borgo, gli stand gastronomici, mentre i ristoranti locali propongono menù a base di ciliegie, dall’antipasto al dolce. Immancabili le famose frittelle alle ciliegie la celebre “Crostatona” lunga circa 20 metri.

La festa si arricchisce di eventi culturali e musicali, come il concerto di apertura della Corale San Donato Filippo Cretoni e il 883 Show con dj set anni ’90-2000, che animeranno piazza della Repubblica. Non mancheranno inoltre momenti sportivi come l’Urban Trail e la passeggiata “Cammina Cammina nel paese delle Ciliegie”, oltre all’esposizione delle Ferrari in piazza Luigi Razza.

Il sindaco di Celleno, Luca Beraldo, ha espresso grande soddisfazione per l’edizione 2025 della Festa delle Ciliegie: «Questa manifestazione rappresenta un segno forte di identità per il nostro territorio e per il nostro prodotto di punta, la ciliegia di Celleno. Siamo orgogliosi di proporre un evento ancora più ricco e articolato, capace di valorizzare le nostre tradizioni, la cultura locale e le eccellenze agroalimentari. La Festa non è solo un momento di festa, ma un’occasione per rafforzare il legame tra comunità e territorio, promuovendo le nostre radici e il lavoro dei produttori locali. Continueremo a sostenere iniziative come questa che contribuiscono a far crescere la Tuscia nel segno della qualità e dell’autenticità».

