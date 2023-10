RONCIGLIONE - Si rinnova l’appuntamento con il varietà di beneficenza “Insieme per un sorriso”, di e con Leonardo Modanesi, giunto alla sua sesta edizione. La manifestazione gode del patrocinio del comune e della Pro Loco di Ronciglione.

A condurre sul palcoscenico insieme al cantante ronciglionese Leonardo Modanesi altre due giovani ronciglionesi, Sara Alfarano e Gloria Ercoli.

Come ogni anno, lo spettacolo sarà un vivace alternarsi di sketch musicali e cabaret, momenti di danza, canto e teatro, con protagonisti talentuosi artisti locali di tutte le età. Ospite d’eccezione di questa edizione, il tenore nepesino Roberto Cresca. Parte del ricavato dalla vendita dei biglietti, anche questa volta vicini al sold out, sarà devoluto in favore dell’Emporio Solidale comunale. Sarà possibile acquistare le rimanenze direttamente alla biglietteria del teatro prima dell’inizio dello spettacolo. Le coreografe sono a cura di Francesca Santaroni e Alessandra Ceccarini; i ballerini della scuola Active Revolution Asd di Capranica e Agrisport village; cantanti: Manuela De Santis, Melissa Piombi, Flavia Modanesi, Gloria Ercoli, Davide Limardi; attori: Stefania Grigiotti, Franco Toscano.

