FABRICA DI ROMA - Torna il Premio Arco d'Oro, la storica rassegna di teatro amatoriale che si tiene al PalArte di Fabrica di Roma. Ad annunciarlo la direzione artistica Musicultura e il Comune di Fabrica di Roma.

Dopo un periodo di assenza, la manifestazione riprende la sua tradizione, dando voce e spazio alle compagnie teatrali amatoriali.

Il programma del Premio Arco d'Oro prevede quattro appuntamenti: domani, domenica 9 febbraio con “Due donne e un delitto”, il 16 febbraio con “La cena dei cretini”, il 9 marzo con “Se devi dire una bugia dilla grossa” e il 16 marzo col “Berretto a Sonagli”.

Questa edizione offrirà non solo spettacoli di qualità, ma consentirà al pubblico di diventare parte attiva della rassegna.

Sarà infatti il pubblico a contribuire in modo diretto all’assegnazione del premio “Arco d’Oro” esprimendo ad ogni fine spettacolo il proprio voto di gradimento.

La manifestazione rappresenta un importante momento di aggregazione culturale e sociale per la comunità di Fabrica di Roma e non solo.

Questo evento riunisce appassionati di teatro, famiglie e amici, creando uno spazio di interazione e condivisione, in cui le emozioni e le storie raccontate sul palcoscenico si intrecciano con le esperienze del pubblico.

Ogni spettacolo sarà un viaggio unico, in cui il pubblico potrà immergersi in diverse narrazioni e stili teatrali.