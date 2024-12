TOLFA - Sabato 18 novembre tutti a Tolfa: nel comune collinare torna il "Festival Tolfa Gialli&Noir", uno degli appuntamenti più attesi per il settore della letteratura dei generi giallo e noir internazionale. Il "Festival Tolfa Gialli & Noir" è stato presentato ieri pomeriggio nella sala conferenze della Fondazione Cariciv alla presenza della padrona di casa, la presidente Gabriella Sarracco, e con lei la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, i membri dell'associazione Chirone e la scrittrice Helene Flood. Advaprire la conferenza Manuela Moraldi, la quale ha sottolineato: “In questa edizione torniamo di nuovo a un piacevole confronto tra la letteratura italiana e quella norvegese sul genete Gialli&Noir. Dopo periodo della pandemia finalmente abbiamo ripreso il percorso, con il supporto di Ole Tolstad, referente del Centro Studi per i rapporti con gli autori norvegesi, che ringraziamo fortemente". Proprio il Centro Studi Norvegese ospiterà il Festival, mentre nelle altre edizioni si è svolto al teatro Claudio o al Polo Culturale.

Ospite della manifestazione lo scrittore italiano Michele Vaccari che presenterà il suo libro: “Buio Padre”; Vaccari è un autore genovese proposto dalla importante casa editrice Marsilio. A seguire è intervenuto il responsabile del Centro Studi Norvegese, Olen Tolstad: “Dopo tanti scrittori, è la prima volta che portiamo a Tolfa un’autrice: Helene Flood è una psicologa e ricercatrice universitaria che scrive anche romanzi. Questo libro “La terapeuta” (edizioni Mondadori) racconta di una terapeuta il cui marito scompare dopo aver lasciato un sms, la polizia ritiene che la moglie abbia a che fare con la sparizione e la protagonista deve vedersela con gli investigatori. Questo progetto con Tolfa Gialli&Noir ha un respiro internazionale, avendo come partner, anche economico, l’ambasciata norvegese e Norla, ente statale per la diffusione della letteratura norvegese all'estero. Noi ci teniamo a mantenere la promessa fatta alle suore di promuovere la cultura". Sabato sará presente un rappresentante dell’ambasciata di Norvegia. Sabato l’incontro (a ingresso libero) prenderà il via alle 18,30. A presentare il Festival Tolfa Gialli&Noir quest'anno non sarà il poliedrico dottore, artista e scrittore Gino Saladini, perché è impegnato nella promozione di un suo libro; al suo posto la scrittrice e traduttrice Gaja Cenciarelli, vincitrice del premio Corrado Alvaro col suo “Domani interrogo”. A prendere la parola è stata poi la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, la quale ha spiegato: "Siamo davvero orgogliosi del legame che si creato tra la comunità tolfetana e quella norvegese. Uno scambio che, ci stiamo lavorando in questi giorni, continuerà anche in altri campi. Tolfa Gialli&Noir è sempre un evento che tiene gli spettatori attenti per oltre un’ora, trattando argomenti come la letteratura di genere e che attira anno dopo anno sempre più persone, riscontrando enorme apprezzamento. Di fronti a questi risultati, dovuti certo all’impegno della Chirone e della Fondazione Cariciv, l’amministrazione non può che essere costantemente e orgogliosamente a fianco di Tolfa Gialli&Noir”. A chiudere la conferenza stampa la presidente della Fondazione Ca.ri.civ, Gabriella Sarracco: “Sono felice che si torni all’appuntamento autunnale. Il Festival Tolfa Gialli&Noir è sempre un evento di alto livello culturale, grazie alla Chirone che lo ha creato e portato a Tolfa autori di grande spessore. Come Fondazione siamo ben contenti di supportarlo e ci fa piacere sentire che arrivano contributi anche dall’ambasciata. Sabato non mancherò”.

Il Festival Tolfa Gialli&Noir è un inconfondibile evento letterario dedicato agli esponenti di spicco e ai giovani talenti di genere che negli ultimi anni ha saputo affermarsi sul territorio italiano grazie alle sue atmosfere originali e coinvolgenti. Dopo il successo delle varie edizioni estive, il festival torna alla sua formula originaria "autunnale", con un appuntamento speciale che si terrà dalle ore 18:30 nella ex Chiesa di S. Giuseppe, presso il Centro studi Italo-Norvegese di Tolfa, in viale d’Italia 98. Questo è un evento come sempre a ingresso gratuito, realizzato con il contributo della Fondazione Ca.ri.civ. Grandi protagonisti della serata, due autori di pregio: Helene Flood e Michele Vaccari, presente con il suo nuovo romanzo Buio padre edito da Marsilio in cui - attraverso una lingua immaginifica e un intreccio ricco di colpi di scena che fa pensare a Stranger Things, al King di Stand by Me e all’Ammaniti di Anna - narra l’Italia post-Covid e le disillusioni dei giovani d’oggi in un racconto ammantato di un’atmosfera fiabesca, gotica e soprannaturale che mette i brividi. Divenuto uno degli eventi di riferimento del panorama nazionale per il settore della giallistica, il festival Tolfa Gialli&Noir è frutto della preparazione e della creatività dell'associazione culturale Chirone, che a Tolfa gestisce il Polo Museale e la Biblioteca Comunale e organizza diverse manifestazioni culturali. Il Festival è stato ideato dall'insigne traduttore e ispanista Glauco Felici e da Antonella Biondi insieme ai membri dell'Associazione Chirone, con l'obiettivo di promuovere la scrittura e la letteratura dedicata al mondo dei gialli, sia a livello italiano che internazionale, attraverso una serie di incontri tra scrittori e pubblico in un assetto teatrale e con un'atmosfera surreale, enfatizzando temi, personaggi ed autori attraverso particolari scenografie, musiche, ospitato. Negli anni, hanno partecipato al Festival diversi autori e personalità del settore italiani tra cui Massimo Carlotto, Maurizio de Giovanni, Alessandro Robecchi, Marco Vichi, Sandrone Dazieri, Marco Malvaldi, Massimo Lugli, Paolo Collo, Luca Crovi, Gianni Biondillo, Emilio Orlando, Franco Limardi, Francesco Bruno, Valerio Nardoni, Roberto Baravalle, Annalisa Venditti, Federica Marchetti, Paolo Tagliaferri, Orietta Cicchinelli, Elisabetta Bucciarelli, Roberto Costantini, Gian Mauro Costa ed i norvegesi Gunnar Staalesen, Tom Egeland, Jorgen Brekke, Gard Sveen, Thomas Enger, Kjell Ola Dahl, Ingar Johnsrud. Ogni anno, il festival organizza e assegna il Premio Glauco Felici - Fondazione CARICIV, dedicato agli autori emergenti.

