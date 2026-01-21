VITORCHIANO – Il borgo medievale di Vitorchiano, celebre ormai come il "borgo sospeso" per la sua posizione mozzafiato sulle rupi di peperino, si prepara a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto. Come da tradizione, l'Associazione Carnevale e Cultura, guidata dalla Presidente Angela Cratassa, ha ufficializzato le date delle sfilate: due appuntamenti imperdibili che coinvolgeranno diverse zone del territorio.

Le domeniche di festa seguiranno percorsi differenti per abbracciare tutta la comunità. Per entrambi gli appuntamenti, la partenza è fissata per le ore 15. Domenica 25 gennaio: la sfilata partirà dal parcheggio del Multisala in località Pallone. Domenica 8 febbraio: la partenza è prevista dal parcheggio della chiesa di Sant'Antonio da Padova. Le mura merlate e l'architettura granitica del borgo faranno da cornice naturale al passaggio dei carri e dei gruppi, creando un contrasto suggestivo tra la storia millenaria del luogo e l'allegria del Carnevale. Attualmente sono cinque i gruppi pronti a scendere in piazza (con la possibilità di una sesta sorpresa dell'ultimo minuto). Quest'anno il pubblico potrà ammirare: Super Mario; La Carica dei 101; I Messicani; Pacman; I Puffi. Per rendere il pomeriggio ancora più piacevole, sarà allestito uno stand gastronomico dedicato ai sapori tipici delle feste di piazza. Si potranno gustare i classici panini con salsiccia alla brace, le immancabili ciambelle fritte appena fatte, pop-corn e zucchero filato per la gioia dei più piccoli. Il tutto sarà accompagnato da animazione costante, musica e giochi per le famiglie.

La presidente Angela Cratassa e l'Associazione Carnevale e Cultura invitano cittadini e turisti a non perdere l'occasione di vivere un’esperienza unica in uno dei comuni più belli d’Italia. L'evento è a ingresso gratuito.

