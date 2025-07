CIVITAVECCHIA – Torna l’appuntamento musicale di luglio nel giardino della RSA Madonna del Rosario. Venerdì 11 luglio, alle ore 20.30, si terrà un concerto ad ingresso libero con il Trio Monti in Quintet, che proporrà un coinvolgente potpourri di canzoni romane dall’Ottocento a oggi. Il gruppo, noto per le sue esibizioni nei principali teatri italiani e collaborazioni con artisti come Fiorello e Antonio Giuliani, porterà in scena un mix tra tradizione e modernità. La serata, presentata dall’avvocato Rosalba Padroni, sarà arricchita anche dall’esposizione delle opere della pittrice civitavecchiese Maria Grazia Bartolini.

