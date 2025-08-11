BAGNOREGIO - Dopo il successo dello scorso anno, torna domani sera, 12 agosto alle ore 21,30 presso il parco della Rimembranza, lo spettacolo “Any Colour”, suggestivo tributo artistico e musicale alla leggendaria band dei Pink Floyd. Lo spettacolo rappresenta l’evoluzione del progetto “Colori sulla pelle del suono”, nato in occasione del decennale celebrato nel 2023, e si distingue per la fusione tra musica dal vivo e pittura, in un percorso emozionale capace di coinvolgere pubblico e sensi. A guidare l’esperienza, gli ideatori Tony Ranocchia e Stefano Cianti, che si avvalgono di una formazione musicale completa: Francesco Lattanzi alla voce, Erika Notarangelo, Patrizia Pascale e Francesca Darida ai cori, Cesare Bassanetti alle tastiere, Davide Breccia al basso, Francesco Fausto alla batteria e Federico Codini al sax. Un viaggio sonoro e visivo, tra luci, colori e le atmosfere senza tempo dei grandi successi dei Pink Floyd, per un evento che promette di regalare emozioni autentiche. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito: www.colorisullapelledelsuono.com.

