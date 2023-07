TOLFA - Grande successo sabato con i due concerti proposti di cui quello di Naomi Berril che è stato veramente eccezionale. La prima serata del Festival Tolfa Jazz è stata dedicata come ogni anno alla associazione Sysan G. Komen Italia. Il Tolfa Jazz Festival proseguirà stasera alle 21 con il coro a cappella composto da 30 elementi: "Le Mani Avanti", un ensemble di voci fieramente e rumorosamente pop diretto da Gabriele D’Angelo. Il loro repertorio spazierà tra il soul e il pop/rock, da Michael Jackson a Florence and the machine, da Beyoncè a Fossati e loro porteranno in scena nell'anfiteatro Pompilio Tagliani i brani più rappresentativi del loro repertorio, in un percorso che darà voce sia al loro stile musicale che al loro impegno nel divulgare temi importanti sul piano etico e dei diritti civili.

A chiudere la XIV edizione del festival (dalle ore 22) sarà un “vecchio amico” del Tolfa Jazz: Fabrizio Bosso, un nome capace di catalizzare l’attenzione di tutta la comunità jazzista internazionale, considerato da tutti tra i più grandi trombettisti al mondo. Con “We Wonder”, Fabrizio Bosso insieme al suo quartetto renderanno omaggio al genio di Stevie Wonder in un concerto imperdibile. Il Tolfa Jazz anche quest'anno propone anche l'arte con la A maiuscola: il festival ospita nell'anfiteatro Pompilio Tagliani “Parole Spartite”, l’esclusiva installazione artistica creata da Alessandra Degni (Agù) e dalla bravissima artista e direttrice artistica Simona Sarti; mentre nell'androne del Palazzo Comune è possibile ammirare i bellissimi acquerelli in mostra nella personale della bravissima artista collinare Marina Baiocco. Da rilevare poi che saranno attivi gli stand gastronomici posti all’interno della villa comunale per deliziare il pubblico con specialità in cui sono racchiusi sapori e tradizioni di un territorio ancora legato alla terra e ai suoi prodotti più semplici. Sarà allestita inoltre, una degustazione di vini prodotti da aziende del litorale laziale, oltre ad una accurata selezione di birre artigianali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA