CIVITAVECCHIA – Qualità, cultura e tanti spunti di riflessione per la prima edizione di “Terrae Film Festival”, ospitato venerdì e sabato alla Darsena Romana e organizzato dagli Amici del Fondo Ranalli e dall’Itff, da un’idea dell’architetto Daniele Oliva, con il sostegno della Fondazione Ca.Ri.Civ. ed il supporto del Comune di Civitavecchia.

I presidenti delle due associazioni, Maria Grazie Verzani e Piero Pacchiarotti, hanno evidenziato la sinergia tra la memoria e l’utilizzo delle immagini che permette di tramandare nel futuro storie, personaggi, reperti,di cui andrebbe perso nel tempo il loro ricordo vivo e prezioso. Protagonisti delle serate, l’archeologo Flavio Enei , direttore del “Museo del mare e della navigazione di Santa severa” e la proiezione delle opere dei registi: Salvatore Rocchetti (I Ragazzi del Muretto), Francesco Angeloni (Family Pics), Franco Di Claudio (la scaglia , Necropoli Etrusca) e Daniele Catini (Il signorino della cava) a cui sono stati consegnate le targhe premio. Una menzione speciale per gli interventi di Giuseppe Bellu e Gianfranco Fusato. Di particolare intensità l’esibizione di Agnese Monaldi, innovatrice nel campo estemporaneo, improvvisatrice di poesie in ottave e in sestine. La location è stata impreziosita da una installazione dell’artista Jan Incoronato. Proiettate anche Omelia Contadina di Alice Rohrwacher e JR e Una Processione Mistica di Alessandro Toscano.

