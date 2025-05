RONCIGLIONE - Sarà inaugurato domenica prossima la seconda edizione di Ronciglione Foto Festival, una manifestazione fotografica che è nata lo scorso anno ed ha subito riscontrato un notevole successo di pubblico. La nuova edizione si protrarrà come di consueto, per due week-end ed offrirà mostre fotografiche, workshop ed incontri aperti al pubblico e totalmente gratuiti. Ronciglione, già eletto come Borgo dei Borghi, ha una posizione strategica tra Roma e Viterbo ed offre luoghi di grande interesse e manifestazioni molto conosciute come ad esempio il Carnevale che è uno dei più famosi in Italia. A darne notizia è l’assessore Alessandra Ortenzi.

Nei week-end 10-11 e 17-18 maggio, Ronciglione sarà dedicata anche alla fotografia d’autore: cinque mostre saranno dislocate in alcuni luoghi più caratteristici del borgo e spazieranno dalla fotografia di reportage sociale (Antonella Monzoni con Ferita Armena e Dario Coletti con Okeanos & Hades) e di viaggio(Yuliya Vassilyeva con Terre di Ghiaccio e Terre di Fuoco) fino a quella creativa di Metamorfosi, ottenuta da Patrizia Savarese con l’Ai, più una collettiva di autori della zona di Viterbo.

A questo si aggiungeranno i Workshop, aperti a tutti, di Giancarlo Vaiarelli (Stampa al Platino Palladio) e di Donato Chirulli (Dall’idea al portfolio), foto di Ritratto realizzate gratuitamente presso lo Spazio Espositivo in Corso Umberto I, 33 oltre alle letture di portfolio in piazza. Diversi autori saranno presenti nei loro spazi per incontrare chiunque voglia far loro delle domande. L’inaugurazione avverrà il 10 maggio alle ore 11 nella sala consiliare del comune alla presenza delle autorità del comune, degli autori e degli organizzatori tra i quali figurano fotografi professionisti e l’associazione culturale Il Vivaio delle Immagini. La manifestazione viene realizzata col patrocinio del comune di Ronciglione, con il supporto della Banca Lazio Nord ed ha il riconoscimento Fiaf, la più importante federazione di associazioni fotografiche in Italia. Il programma dettagliato degli eventi sarà visibile su Facebook ed Instagram nelle pagine dedicate a Ronciglione Foto Festival. Per contatti: info@ilvivaiodelleimmagini.it

